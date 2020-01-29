İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca karayolu Osmanca sapağı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca karayolu Osmanca sapağı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kaza ucuz atlatılırken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 Karayolu Osmanca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile, Akçakoca istikametine gitmekte olan başka bir otomobil çarparak karşı şeride geçti. Kaza ucuz atlatılırken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü
Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]