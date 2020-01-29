İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca karayolu Osmanca sapağı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kaza ucuz atlatılırken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 Karayolu Osmanca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile, Akçakoca istikametine gitmekte olan başka bir otomobil çarparak karşı şeride geçti. Kaza ucuz atlatılırken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE