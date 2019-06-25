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İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

26 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı.
Cihan Küçükala idaresindeki 48 ABH 782 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya karayolu Çırpı mevkisinde karşı şeride geçerek Osman Tezcan'ın kullandığı 07 BOV 47 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri Selime Küçükala ve Osman Büyükala'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı kurtulan sürücüler Cihan Küçükala ve Osman Tezcan ile Ayşe ve Arif Tezcan, Yurdaşen Şule ve Ayşe Belinay Hekimoğlu (2) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir şeridi kapanan yoldaki trafik, başka bir yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Muğla, Fethiye, Güncel
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