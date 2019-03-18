İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aysun Ç'nin kullandığı 67 EU 833 plaklı otomobil ile Canan A. yönetimindeki 78 BK 020 plakalı otomobil Karabük-Safranbolu karayolu Bulak kavşağında çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki iki çocuk yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.



Sağlık personeli tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti

Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun