Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

2 saat önce

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 4 Yaralı, System.String[]
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aysun Ç'nin kullandığı 67 EU 833 plaklı otomobil ile Canan A. yönetimindeki 78 BK 020 plakalı otomobil Karabük-Safranbolu karayolu Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki iki çocuk yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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