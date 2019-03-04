Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Nedim B. yönetimindeki 41 PG 211 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi trafik ışıklarında Murat Ş. idaresindeki 54 EN 237 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Nedim B. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki dükkanların bahçesine girdi.

Kazada sürücüler ile 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların buradaki tedavilerin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobillerin çarpışması ve Nedim B. idaresindeki otomobilin yol kenarındaki dükkanların bahçesine girmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Sakarya, Sapanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:30:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]