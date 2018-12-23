İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki O2 KK 400 plakalı otomobil ile A.Ö., idaresindeki 02 FP 370 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta
Karayolu Hasancık
Köyü yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada Ö.T., ile F.T., isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:21 Kaynak: İHA
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu