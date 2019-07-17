İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
3 saat önce
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Arif Can
Ç. idaresindeki 33 HA 862 plakalı otomobil ile Resul G. idaresindeki 02 HE 875 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Arif Can Ç. ile Zübeyde G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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