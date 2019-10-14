Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burak D. idaresindeki 20 ASK 04 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta İsa G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan otomobillerin çarptığı refüjde bulunan ağaç ve elektrik direği de devrildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Merkezefendi, Yenişehir, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:21 Kaynak: AA
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