İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi Kavşağında Abbas Düzel idaresindeki 44 LF 008 plakalı otomobil ile Mehmet Bilgin yönetimindeki 01 JA 900 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Yusuf Düzel ve Saime Düzel yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Devlet Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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