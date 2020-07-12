İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazansında iki kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazansında iki kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.B. yönetimindeki 58 NS 180 plakalı otomobil ile R.A.'nın kullandığı 33 VJB 58 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan R.A'nın otomobili kaldırımda yürüyen A.H.'ye çarptı. Kazada sürücülerden R.A ile yaya A.H yaralandı. Kazanının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

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Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
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