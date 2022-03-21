İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

21.03.2022 00:11
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Menevşe idaresindeki 02 HZ 541 plakalı otomobil ile Vedat Durma idaresindeki 02 ABM 669 plakalı Fiat marka otomobille Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu TOKİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden İbrahim Menevşe ile araçta yolcu olarak bulunan Zeynal Musab Durma yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

Adıyaman, Otomobil, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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