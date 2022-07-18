İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

18.07.2022 14:35
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatma Y., idaresindeki 34 AL 5950 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 06 FJ 712 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatma Y., ile otomobilde bulunan Ayşegül Y., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan her iki yaralanın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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