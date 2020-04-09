İki otomobil çarpıştı: 3 ölü (1) - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü (1)
6 saat önce
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Kaza yeri Kaza yapan araçlar Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ağlaması ADANA - Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
Kaza yeri
Kaza yapan araçlar
Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ağlaması
ADANA - Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:12 Kaynak: AA
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