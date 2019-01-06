Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abuzer O., yönetimindeki 02 EC 812 plakalı otomobil, Mehmet T., yönetimindeki 06 BU 0323 plakalı otomobille Kahta- Diyarbakır karayolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abuzer O., Mehmet T., ve otomobillerde bulunan Yunus Emre T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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