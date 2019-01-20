Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

55 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt yolu diş hastanesi önündeki alan yolda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Kemal B. idaresindeki 16 KJT 54 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Özgür U. idaresindeki 16 ACM 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüleri ile Özgür U'nın kullandığı araçta yolcu olan Mustafa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:10 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çadır Kuran Kampçı, Tüfeğini Temizlerken Parmağını Kopardı 3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 20:05:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]