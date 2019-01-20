İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
43 dakika önce
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesine iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl Alanyurt
yolu diş hastanesi önündeki alan yolda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Kemal B. idaresindeki 16 KJT 54 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Özgür U. idaresindeki 16 ACM 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüleri ile Özgür U'nın kullandığı araçta yolcu olan Mustafa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:20 Kaynak: İHA
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