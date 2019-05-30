İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, B.Ç., idaresindeki 02 HA 367 plakalı otomobil ile M.A.Y., idaresindeki 02 HL 115 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta
Karayolu Gözabaşı Köyü yol ayrımında çarpıştı. Yaşanılan kazada sürücülerden M.A.Y., ile araçlarda bulunan A.Ç., ve H.Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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