Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ali Y., idaresindeki 02 HL 833 plakalı otomobil ile Ahmet K., idaresindeki 44 AAB 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Ali Y.,ile otomobillerde bulunan Fatma Y., ve Hüseyin Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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