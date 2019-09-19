Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şahin Solgun, yönetimindeki 02 HC 706 plakalı otomobil ile Hasan Turan, (70) yönetimindeki 02 KU 881 otomobil, Kahta- Adıyaman Karayolu Sanayi Kavşağında çarpıştı.


Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Şahin Solgun, (32) Hasan Turan, (70) ve otomobilde bulunan Hamza Tuncel, (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Hasan Turan, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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