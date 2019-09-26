Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Fırat Ekinci'nin kullandığı 34 BFJ 308 plakalı otomobil, 200 Evler Mahallesi Çevre yolu mevkisinde Taner Seval idaresindeki 55 ACK 251 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metrelik uçurumdan sulama kanalına düştü.

Araç içerisinde sıkışan Seval, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Seval ve Ekinci ile Mustafa Ozan Karakuş ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kuaförü bulunan Seval'in aracını bugün aldığı öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun, Ekinci, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 01:53:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]