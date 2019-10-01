Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Murat U. idaresindeki 33 CDN 02 plakalı otomobil ile Mevlüt A. idaresindeki 16 LD 756 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Mevlüt A., Murat U. ve 16 LD 756 plakalı otomobilde bulunan Semra A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Esentepe Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı
Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:52:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]