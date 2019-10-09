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Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Halit Y., idaresindeki 27 ASC 80 plakalı otomobil ile Halit S., idaresindeki 52 AE 843 plakalı otomobil, Narlıkuyu mevkiinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Halil S., ile otomobilde bulunan Ayşegül S., ve Miran S., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narlıkuyu, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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