Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akdağ idaresindeki 02 AAR 131 plakalı otomobil ile Hüseyin Ekinci idaresindeki 02 AAV 101 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Ahmet Akdağ ile Hüseyin Ekinci idaresindeki otomobilde bulunan Özgen Can Ekici ve Ayaz Ekici yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hüseyin Ekinci, Ahmet Akdağ, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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