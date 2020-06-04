İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı.

Kazada sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Neriman Bolat (66) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozlu-Ereğli istikameti Değirmenağzı ikinci tünel içerisinde, ters yönde seyir halindeki Hasan Barutçu'nun (77) kullandığı CT 12 FWZ Romanya plakalı otomobil ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Yardımcı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak'ın idaresindeki 67 DB 145 plakalı otomobil çarpıştı.

Zonguldak 'ta ters yönde seyir eden plakalı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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