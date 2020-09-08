İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Dereköy kavşağında meydana geldi. Arif Kaan Alkaç'ın kullandığı 06 BOR 832 plakalı otomobil ile Mebruke Müge Atabek yönetimindeki 34 ZG 4309 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobiller devrildi. Kazada, Alkaç ile diğer otomobil sürücüsü Atabek ve yanındaki Halim Nüzhet Atabek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.