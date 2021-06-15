İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Gıci idaresindeki 02 AAU 178 plakalı Ford marka otomobil ile Büşra Taştan idaresindeki 02 AAC 515 plakalı Volkswagen marka otomobil Siteler mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Yaşar Gıci ile otomobilinde bulunan Melih Güneş ve diğer otomobilde yolcu olan Tuba Güngör yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN