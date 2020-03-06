İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçe girişindeki hayvan pazarı kavşağında, Abdulkadir D. (25) idaresindeki 34 UZ 9251 plakalı otomobil ile Osman K. (35) yönetimindeki 35 EA 2540 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan Tuncay S. (23) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların kaldırılması sırasında tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, kara yolunun temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:41 Kaynak: AA
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