Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akseki- Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya, Cevizli, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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