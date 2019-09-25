İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Akseki- Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emirates, 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor Tarihi eser bulmak için evinin bahçesinde 33 metre tünel kazdı Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu