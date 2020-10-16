İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

16.10.2020 22:58

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki otomobil Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Otomobil, Ceyhan, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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