İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
16.10.2020 22:58
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki otomobil Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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