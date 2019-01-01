İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 02 LH 085 plakalı otomobil ile Ş.A., idaresindeki 44 LH 588 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat Yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden H.K., Ş.A., ve otomobillerde bulunan N.Ç., ile M.K., isimli toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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