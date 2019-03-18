Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Ş. yönetimindeki 35 AFU 719 plakalı otomobil, R.Y yönetimindeki 35 ACA 854 plakalı otomobil ile Petkim Cami Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler, N.Ş. ve R.Y. ile yolcular F.U. ve B.T. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa, Güncel
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