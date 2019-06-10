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İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Eskişehir- Kütahya kavşağında meydana geldi. Cüneyt Ç. idaresindeki 17 FD 808 plakalı otomobil ile Osman S. idaresindeki 34 SD 5546 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran Ç., Yusuf Miraç Ç., Rabia Sude Ç. ve Tuğçe Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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