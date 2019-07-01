Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Halil İbrahim Yeter yönetimindeki 24 BD 809 plakalı otomobil ile Irmak Öztürk'ün kullandığı 16 KH 426 plakalı otomobil, Haydar Aliyev ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği Şehir Stadyumu Kavşağı'nda çarpıştı.
Otomobillerin savrularak yoldan çıktığı kazada sürücü Yeter ile diğer araçtaki yolcular Dilek Çınar, Muhammet Can Çınar ile Şeyma Paçacı yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.
Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:35 Kaynak: AA
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