İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:05 Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Köse idaresindeki 34 HD 0002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Hamza Dolaşkan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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