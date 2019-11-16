Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Köse idaresindeki 34 HD 0002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Hamza Dolaşkan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:05 Kaynak: AA
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