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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

İstanbul Esenler'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul Esenler'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.H'nin kullandığı 34 EU 4118 plakalı otomobil ile H.U yönetimindeki 34 YP 7231 plakalı otomobil Mahmutbey- Aksaray bağlantı yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 34 YP 7231 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bağlantı yolunda kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ise araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mahmutbey, İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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