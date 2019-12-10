İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazada, sürücü Abic ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi Çevre Yolu kavşağında, Taylan Abic'in kullandığı 75 BA 042 plakalı otomobil ile Mürsel Duran idaresindeki 06 AG 8308 plakalı otomobil çarpıştı.

Ardahan 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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