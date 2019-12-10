İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:03 Kaynak: AA
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi Çevre Yolu kavşağında, Taylan Abic'in kullandığı 75 BA 042 plakalı otomobil ile Mürsel Duran idaresindeki 06 AG 8308 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Abic ile aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.
Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü