İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

18 dakika önce

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Yusuf S. (40) yönetimindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, Yozgat- Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, polis memuru Yasin S'nin kullandığı 66 DY 621 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Ali D.(38) ve polis memuru İbrahim E. (35) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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