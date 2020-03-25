İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 AAZ 481 plakalı otomobil ile 31 RZA 4969 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Zekeriya C., Feride C., Zeliha C., Aslı C., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:20 Kaynak: İHA

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