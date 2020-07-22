İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında otogar kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Nadire Pesen yönetimindeki 35 KPC 08 plakalı otomobille, Davut Arslan'ın kullandığı 07 UG 939 plakalı otomobil, çarpıştı. Her iki otomobil kazanın etkisiyle kontrolden çıkarak sinyalizasyon direklerine çarparak durdu. Kazada Nadire Pesen, Davut Arslan, Mustafa Çağlar ve Cankurt Okay çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri yardımıyla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- Afyonkarahisar - Afyonkarahisar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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