İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

27.05.2022 18:18
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeliha Y. D. idaresindeki 02 AAZ 668 plaka otomobil ile Ayşegül T. idaresindeki 38 HJ 767 plaka otomobil Yeni Mahalle 2612 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ayşegül T., Zeliha Y. D. ile araçlarda bulunan Eyüp D. ve Rahmetullah T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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