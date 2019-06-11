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İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

5 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Üçgöz Köyüne gitmekte olan İlhan Erdoğan idaresindeki 02 DZ 685 otomobille karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu idaresindeki 34 UP 2113 plaklı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Özcan Bolu (37), Özlem Bolu (34), Mustafa Faruk Bolu (28), Mustafa Özlü (1) ve İlhan Erdoğan (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:46 Kaynak: İHA
Adıyaman, Bolu, Besni, Güncel
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