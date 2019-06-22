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İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

39 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Hüseyin Turhal idaresindeki 02 ED 206 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Özge Nur Özer idaresindeki 01 ES 207 plakalı otomobil Buruncayır köyü girişinde çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan sürücü Özge Nur Özer, Hüseyin Turhal ile Fatma Turhal, Sevgi Turhal, Elif Turhal Meral Boztepe yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Turhal, Adıyaman, 3. Sayfa
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