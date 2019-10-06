İki otomobil çarpıştı 5 yaralı

Adıyaman'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Fatma Bozkurt yönetimindeki 34 GFM 93 plakalı otomobil ile Hasari Gözüaydın'ın kullandığı 02 AAD 331 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile otomobillerde bulunan Gülten Gözüaydın, Yağmur Gözüaydın ve Ece Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.