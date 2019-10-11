Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18 dakika önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abuzer Ö., idaresindeki 27 J 3755 idaresindeki otomobil ile Ahmet Ç., idaresindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Piri Reis Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ahmet Ç., ile otomobil içerisinde bulunan Alperen Ç., Mehmet Ç., Eylül Ç., ve Özlem Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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