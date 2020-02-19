İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Öcal B'nin kullandığı 38 LA 955 plakalı otomobil, Sivas Caddesi Mimarsinan kavşağı mevkisinde İsrafil G'nin yönetimindeki 44 PF 678 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Elif B, Mehmet G. ve Sıddıka G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.