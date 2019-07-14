Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - KOCAELİ
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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - KOCAELİ

11 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunda İzmit istikametine seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 DG 437 plakalı otomobil, Çubuklu Osmaniye mevkisinde karşı yönden gelen Adem Cansız idaresindeki 41 NS 656 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Adem Cansız'ın eşi Fatma Cansız ile aynı aileden Hayri Cansız araçta sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.
Kazada yaralanan Adem Cansız, eşi Fatma Cansız, çocukları İclal (3) ve Sümeyye Cansız (11) ile Hayri Cansız, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Öte yandan, 41 DG 437 plakalı otomobilde bulunan kişi ya da kişilerin kaza sonrası olay yerinde bulunamadıkları öğrenildi.
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - KOCAELİ
Osmaniye, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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