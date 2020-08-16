İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aslı Altunay idaresindeki 23 EN 700 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu Koçkale köyü kavşağında Yusuf Ayra'nın kullandığı NEW MQ 16 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Altunay ile yanındaki 4 kişi otomobilde sıkışırken, diğer araçtaki bir kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.