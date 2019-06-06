İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Parekende Mahallesi Behzat Deresi üzerindeki köprüden karşı yöne geçmek isteyen A.T. idaresindeki 55 AD 897 plakalı otomobil ile diğer yönden gelen A.E. idaresindeki 60 VB 373 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tokat Devlet Hastanesi
ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine sevk edildi. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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