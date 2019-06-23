Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

- Kaza yerinden görüntü Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Kaza yapan araçlardan detay Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

- Kaza yerinden görüntü
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Kaza yapan araçlardan detay Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Fatih Örs idaresindeki 35 AEC 598 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Emre Zorlu yönetimindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Fethiye, Muğla, Güncel
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