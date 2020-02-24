İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan, Müslüm Güngör idaresindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden, Sait İlhan idaresindeki 02 DA 929 plakalı otomobil Besni- Gaziantep Karayolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Müslüm Güngör, Sait İlhan ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Mücahit Kılıç, Mustafa Sağır, Betül Yıldız ve Hamdi Yıldız yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla parçalanan araçlardan çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Gaziantep, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasında aynı aileden 3 kişi öldü Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]