Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Halil Emre idaresindeki 34 LG 9495 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Yiğit Maruf idaresindeki 34 LR 3254 plakalı araçla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki otomobilde bulunan 8 yaralı Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fatih Kıray/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi

Meteoroloji Uyardı! Yarın Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 22:23:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]