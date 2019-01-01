İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vize
istikametinden Çerkezköy
istikametine seyreden Halil Emre idaresindeki 34 LG 9495 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Yiğit Maruf idaresindeki 34 LR 3254 plakalı araçla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yardımı ile yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki otomobilde bulunan 8 yaralı Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Fatih
Kıray/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi
Meteoroloji Uyardı! Yarın Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor
AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek